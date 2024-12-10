Про це повідомляє Rzeczpospolita.
Зазначається, під час візиту Макрон планує порушити питання про створення миротворчого механізму, що забезпечить захист можливого перемир’я та лінії розмежування з Росією.
За інформацією видання, Макрон може також обговорити роль Польщі в цій місії, з огляду на її стратегічне розташування та зростаючий військовий потенціал. Також він, ймовірно, обговорить з новообраним президентом США Дональдом Трампом роль Європи в переговорах з Росією та необхідність її участі у забезпеченні стабільності в регіоні.
Такий план має на меті посилити міжнародний тиск на Росію, що може знизити ризик нових агресивних дій проти України.
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