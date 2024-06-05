Про це повідомляє Le Monde із посиланням на повідомлення Єлисейського палацу.
В адміністрації французького президента зазначили, що Франція має намір надати Україні “політичну і дипломатичну підтримку”, а також підтвердити довгострокову військову підтримку.
“Україна сподівається заручитися широкою міжнародною підтримкою на саміті, висунувши умови, які вона вважає необхідними для припинення війни з Росією”, — додали у виданні.
Раніше президент Франції Еммануель Макрон прийме в Єлисейському палаці українського колегу Володимира Зеленського, який 6 червня прибуде з візитом з нагоди святкування Дня висадки союзників у Нормандії.
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