Еммануель Макрон, президент Франції, висловив впевненість, що Дональд Трамп, президент США, відреагує на «цинічні» дії Володимира Путіна, президента Росії. Ця заява була зроблена у контексті нещодавньої атаки російських військ на автобус у Білопіллі, що в Сумській області.

Макрон підкреслив, що Трамп, обраний народом США, має намір сприяти миру, залучаючи до цього всі зацікавлені сторони. Він зазначив: «Коли ми стикаємося з цинізмом президента Путіна, я впевнений, що президент Трамп, стурбований репутацією Сполучених Штатів, відреагує на цю ситуацію».

17 травня російські війська здійснили атаку на автобус у Білопіллі за допомогою безпілотника, внаслідок чого загинуло дев’ять осіб, а ще семеро отримали поранення. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих була ціла сім’я.

Раніше Дональд Трамп висловлював думку, що Володимир Путін «бажає миру», «втомлений від війни» і шукає способи зберегти обличчя. Водночас Трамп зазначив, що у президента Зеленського «немає козирів», і з ним «важко вести переговори».