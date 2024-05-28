Про це він сказав 28 травня на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на n-tv.
“Ми повинні дозволити їм (Україні) нейтралізувати (російські) військові бази, з яких запускаються ракети”, – сказав Макрон
Він підкреслив, що атаки на Україну здійснюються з території Росії.
З наведених коментарів не зрозуміло, чи говорив президент Франції про використання західної зброї проти цілей у Росії.
Канцлер Німеччини своєю чергою наголосив, що Україна “має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить”, а західні країни, які допомагають Україні зброєю, “виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві”.
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