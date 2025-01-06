6 січня президент Франції Еммануель Макрон під час виступу на щорічних зборах французьких послів в Єлисейському палаці звернувся до України із закликом вести "реалістичні перемовини щодо територіальних питань" для досягнення мирного врегулювання.

Про це повідомляє BFMTV.

“Українці мають самостійно вирішувати територіальні питання. Лише вони можуть це зробити”, – зазначив Макрон.

Він підкреслив, що лише діалог може стати основою для виходу з конфлікту, який триває з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Президент Франції також наголосив на важливій ролі США та Європи у забезпеченні підтримки України.

“Сполучені Штати мають допомогти нам змінити природу ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів. Європейці, своєю чергою, повинні розробити гарантії безпеки для України, і це буде їхньою першочерговою відповідальністю”, – додав Макрон.

Говорячи про перспективи завершення війни, французький лідер заявив, що швидкого виходу з конфлікту очікувати не варто.

“В нинішньому стані не існує швидкого і легкого рішення для України”, – сказав Макрон.

Президент Франції наголосив, що Захід має уникнути ситуації, коли Росія здобуде перемогу у війні проти України. Він зауважив, що новообраний президент США також усвідомлює, що програш України не принесе жодних вигод ні Сполученим Штатам, ні Європі. За словами Макрона, капітуляція України була б невигідною для Заходу.

Крім того, французький лідер попередив, що втрата рішучості з боку західних країн може серйозно зашкодити їхній міжнародній репутації. Макрон підкреслив, що поступки у цьому конфлікті через втому можуть підірвати довіру до Заходу.

У своїх заявах він закликав до розробки довгострокової стратегії та наголосив на важливості співпраці між Україною, Сполученими Штатами та Європою для досягнення стабільного миру.