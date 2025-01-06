Про це повідомляє BFMTV.
“Українці мають самостійно вирішувати територіальні питання. Лише вони можуть це зробити”, – зазначив Макрон.
Він підкреслив, що лише діалог може стати основою для виходу з конфлікту, який триває з моменту вторгнення Росії у 2022 році. Президент Франції також наголосив на важливій ролі США та Європи у забезпеченні підтримки України.
“Сполучені Штати мають допомогти нам змінити природу ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів. Європейці, своєю чергою, повинні розробити гарантії безпеки для України, і це буде їхньою першочерговою відповідальністю”, – додав Макрон.
Говорячи про перспективи завершення війни, французький лідер заявив, що швидкого виходу з конфлікту очікувати не варто.
“В нинішньому стані не існує швидкого і легкого рішення для України”, – сказав Макрон.
Президент Франції наголосив, що Захід має уникнути ситуації, коли Росія здобуде перемогу у війні проти України. Він зауважив, що новообраний президент США також усвідомлює, що програш України не принесе жодних вигод ні Сполученим Штатам, ні Європі. За словами Макрона, капітуляція України була б невигідною для Заходу.
Крім того, французький лідер попередив, що втрата рішучості з боку західних країн може серйозно зашкодити їхній міжнародній репутації. Макрон підкреслив, що поступки у цьому конфлікті через втому можуть підірвати довіру до Заходу.
У своїх заявах він закликав до розробки довгострокової стратегії та наголосив на важливості співпраці між Україною, Сполученими Штатами та Європою для досягнення стабільного миру.