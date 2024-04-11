Президент Франції Емманюель Макрон наголосив на необхідності визнати нову геополітичну реальність та прискорити перехід до "економіки війни", щоб і надалі підтримувати Україну та зміцнювати обороноспроможність Європи.

Про це Емманюель Макрон заявив, закладаючи перший камінь заводу з виробництва порохів у Бержераку, що неподалік Бордо, передає Укрінформ.

«Це необхідно, щоб вистояти, щоб постачати зброю Україні, щоб вона могла чинити опір. Я переконаний, що це геополітична реальність, в якій ми житимемо в довгостроковій перспективі. І важливо пам’ятати, що світ не зупиниться, якщо війна закінчиться завтра», – зазначив Макрон.

Масове переозброєння в Росії триватиме, військові витрати зростатимуть і в усій Європі, сказав Президент Франції.

«Отже, ми на шляху до довгострокових геополітичних і геостратегічних змін, де оборонна промисловість відіграватиме дедалі важливішу роль. Ось чому зусилля, яких ми докладаємо тут, є нагальними. Ми повинні діяти швидко, рішуче і масово», – заявив Макрон.

За планами уряду, завод з виробництва порохів та вибухових речовин в Бержераку має розпочати роботу у 2025 році та зможе виробляти 1200 тонн пороху на рік. Підприємство вже має план замовлень до 2030 року.