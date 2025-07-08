Затримка вручення премії імені Максима Рильського 2024 року через скандал і бюрократію

Про це повідомляє Читимо.

Після минулорічного скандалу з лауреатами премії імені Максима Рильського, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, відповідальний за організацію цієї нагороди, оголосив, що вручення премії за 2024 рік не відбулося через затримку в затвердженні складу комітету.

У Держкомтелерадіо підкреслили, що всі підготовчі етапи для проведення конкурсу були виконані вчасно: прийом заявок тривав до 1 листопада 2024 року, і на розгляд надійшло 12 творів, які є українськими перекладами іноземних авторів або навпаки. Проте, через бюрократичні затримки, голова комітету не зміг затвердити персональний склад до 25 січня 2025 року.

Лише 30 травня 2025 року було ухвалено рішення, тому засідання не відбулося, а переможців не обрали.

Затримка, як повідомляється, пов’язана зі зміною назви Міністерства культури та інформаційної політики на Міністерство культури і стратегічних комунікацій, а також зміною голови комітету.

Про Премію імені Рильського

Премія імені Максима Рильського – це престижна нагорода для письменників, поетів і перекладачів, яка присуджується за переклад українською мовою творів видатних іноземних авторів або за переклад творів українських класиків та сучасних авторів на мови народів світу.

Цю нагороду засновано у 1972 році, а відновлено у 2013 році. Премія присуджується щороку на конкурсних засадах, а її призовий фонд становить 20 тисяч гривень.

Скандал навколо премії 2024 року

Серед лауреатів премії за 2023 рік, які були оголошені у 2024 році, була збірка віршів “Ірпінь – мій дім”, видана у видавництві “Саміт-Книга”. Англійський переклад здійснили Дмитро Дроздовський та Ендрю Шеппард.

Після оголошення переможців, член комітету премії Максим Стріха оголосив про свій вихід із комітету, вказуючи на неякісний переклад віршів, а також на те, що видавництво “Саміт-Книга” друкує книги російською мовою, а Шеппард перекладає і з російської, є редактором журналу британсько-російського товариства “Східно-Західний огляд”.

Максима Стріху підтримали перекладацький фестиваль Translatorium та громадськість, які закликали до зміни складу комітету премії. Проте, Держкомтелерадіо не знайшло підстав для скасування рішення про присудження премії, а Дмитро Дроздовський пояснив, що це виданий текст, який є проєктом культурної дипломатії.

У листопаді Кабінет Міністрів, незважаючи на заклики спільноти переглянути результати, затвердив лауреатів.