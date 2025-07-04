Український захисник Максим Шульга увійшов до складу баскетбольного клубу “Бостон Селтікс” на Літню лігу НБА. Про це повідомили у пресслужбі клубу Boston Celtics

Максим Шульга, український баскетболіст, приєднався до складу “Бостон Селтікс” для участі в Літній лізі НБА. Цю інформацію підтвердили представники клубу.

Шульга потрапив до “Бостон Селтікс” після драфту 2025 року, де його спочатку обрала команда “Орландо Меджик” у другому раунді, а згодом обміняли до “Бостона”.

Після драфту українець увійшов до списку 12 гравців, які візьмуть участь у Літній лізі НБА. Серед них є кілька баскетболістів з досвідом виступів в НБА, таких як Джордан Волш та Кеннет Лофтон-молодший, які готуються до своїх третіх сезонів, а також Байлор Ширман і Джайлен Бріджес.

Літня Ліга НБА проходитиме в Лас-Вегасі з 10 по 20 липня, де змагатимуться 30 команд, кожна з яких проведе щонайменше чотири матчі.

Деталі про Максима Шульгу

23-річний атакувальний захисник “Бостон Селтікс” народився в Києві. За свою кар’єру він зіграв 162 матчі протягом п’яти сезонів у NCAA. Шульга виступає на університетському рівні в США з 2020 року, а в сезонах 2023-2025 грав за “Ремз” з Університету Співдружності Вірджинії. Раніше він провів три сезони в “Юта Стейт”. У сезоні 2024/25 він досяг найкращого результату в кар’єрі, набираючи в середньому 15 очок за гру.

Шульга став десятим українцем, якого обрали на драфті НБА. Востаннє захисника національної збірної України обирали на драфті, коли Святослав Михайлюк став гравцем “Лос-Анджелес Лейкерс” у 2018 році.

“Бостон Селтікс” є рекордсменом НБА за кількістю чемпіонств, вигравши 18 титулів, зокрема останній у сезоні 2023/24, коли вони обіграли “Даллас Маверікс” з рахунком 4:1. Клуб також має найдовшу переможну серію в історії НБА, здобувши вісім титулів поспіль з 1959 по 1966 рік. У сезоні 2024/25 команда зупинилася на стадії півфіналу, поступившись “Нью-Йорк Нікс” з рахунком 2:4.

Перший матч “Бостон Селтікс” у Літній лізі НБА відбудеться 12 липня проти “Мемфіс Гріззліс”.