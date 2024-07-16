Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін 16 липня розповів, що росіянам на Харківському напрямку доводиться виводити деякі дивізії та міняти

Про це він написав у Telegram.

Зокрема Жорін сказав, що відео, на яких росіяни “плачуть” про втрати на Харківському напрямку – правда. Бо насправді мають величезні втрати на рівні дивізій.

“Деякі дивізії їм взагалі зараз доводиться виводити та міняти. Задуми прориватись на Харківщині з двох сторін поки рф не дуже вдались”, – сказав Жорін.

Та наголосив, мова про те, що все спокійно, не йде.

“Це лише чергова партія росіян, за якою будуть нові – і люди, і техніка, і спроби проривів. Ворог все одно постійно намагається тиснути, проводячи локальні штурми та замінюючи розбиті підрозділи”, – написав заступник командира 3-ї ОШБр.