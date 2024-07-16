Про це він написав у Telegram.
Зокрема Жорін сказав, що відео, на яких росіяни “плачуть” про втрати на Харківському напрямку – правда. Бо насправді мають величезні втрати на рівні дивізій.
“Деякі дивізії їм взагалі зараз доводиться виводити та міняти. Задуми прориватись на Харківщині з двох сторін поки рф не дуже вдались”, – сказав Жорін.
Та наголосив, мова про те, що все спокійно, не йде.
“Це лише чергова партія росіян, за якою будуть нові – і люди, і техніка, і спроби проривів. Ворог все одно постійно намагається тиснути, проводячи локальні штурми та замінюючи розбиті підрозділи”, – написав заступник командира 3-ї ОШБр.
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