Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

“Сьогодні ж на Ставці я заслухав доповіді щодо підготовки до навчального року. Це персональна відповідальність урядовців – і Прем’єра, і міністрів.

Максимум шкіл мають відкритися офлайн – це передусім питання укриттів. Також готовність шкіл до наявних енергетичних викликів. Це пряме завдання уряду”, – наголосив Зеленський.

За його словами, сьогодні також відбулося “кілька важливих розмов щодо енергетики – наслідків ударів і захисту, який повинен бути”.

“І неодноразово на засіданнях Ставки говорилося, вирішувалося, що робити, як діяти, чим забезпечити. Зараз час висновків”, – підкреслив глава держави.

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