Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

“Сьогодні ж на Ставці я заслухав доповіді щодо підготовки до навчального року. Це персональна відповідальність урядовців – і Прем’єра, і міністрів.

Максимум шкіл мають відкритися офлайн – це передусім питання укриттів. Також готовність шкіл до наявних енергетичних викликів. Це пряме завдання уряду”, – наголосив Зеленський.