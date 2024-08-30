Про це заявив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
“Сьогодні ж на Ставці я заслухав доповіді щодо підготовки до навчального року. Це персональна відповідальність урядовців – і Прем’єра, і міністрів.
Максимум шкіл мають відкритися офлайн – це передусім питання укриттів. Також готовність шкіл до наявних енергетичних викликів. Це пряме завдання уряду”, – наголосив Зеленський.
За його словами, сьогодні також відбулося “кілька важливих розмов щодо енергетики – наслідків ударів і захисту, який повинен бути”.
“І неодноразово на засіданнях Ставки говорилося, вирішувалося, що робити, як діяти, чим забезпечити. Зараз час висновків”, – підкреслив глава держави.
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