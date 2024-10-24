Про це повідомило Міністерство економіки України.

У приватизаційних аукціонах взяли участь 2 857 унікальних учасників, з яких 16% брали участь неодноразово. Кожного робочого дня в середньому проходило 1,6 успішних аукціонів із середньою конкуренцією у 4,73 учасника. Стартова ціна об’єктів під час торгів зростала у 2,53 раза.

Після відновлення приватизації в серпні 2022 року 92% торгів були проведені за моделлю підвищення ціни, тобто за англійським форматом аукціону. Через голландські аукціони, де ціна знижувалась, держава продала майна на суму понад 138 млн грн, що перевищило стартову ціну на 7 млн грн.

«Відновлення приватизації під час повномасштабної війни — важливий крок, який вже приносить результати. Завдяки прозорим аукціонам державні підприємства переходять у руки нових власників, які інвестують в їх розвиток, створюють робочі місця та сплачують податки. Наприклад, продаж 99 майнових комплексів держпідприємств приніс майже 4 мільярди гривень. Це не просто надходження в бюджет, це поштовх для розвитку економіки та створення нових можливостей для українців», – заявила Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Лідерами за надходженнями стали Київ (понад 1,69 млрд грн), Львівська область (понад 1,17 млрд грн) та Одеська область (понад 615 млн грн). Наприкінці 2023 року розширення приватизації на деокуповані території активізувало інтерес інвесторів у Чернігівській, Сумській, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. Зокрема, у Харкові, після дворічної перерви, два аукціони в серпні 2024 року принесли до бюджету 75,05 млн грн.