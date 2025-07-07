Про це газета Independent та Reuters

Малайзія, через Міністерство міжнародної торгівлі та промисловості, підкреслила свою незалежність у зовнішній та економічній політиці, акцентуючи увагу на розвитку торгівлі, а не на ідеологічному зближенні. Це стало відомо після того, як країну запросили до БРІКС у жовтні 2024 року.

У відповідь на заяви Дональда Трампа, Китай через своє Міністерство закордонних справ висловився проти використання мит як інструменту політичного тиску.

“Використання тарифів нікому не служить.”

Південна Африка (ПАР) спростувала наявність антиамериканських настроїв, підкресливши своє бажання укласти нову торгову угоду зі Сполученими Штатами.

“Ми все ще очікуємо офіційного повідомлення від США, але наші переговори залишаються конструктивними та плідними.” – Кааміль Аллі, речник міністерства торгівлі Південної Африки

Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social попередив, що країни, які підтримують антиамериканську політику БРІКС, можуть зіткнутися з додатковим митом у 10%. На даний момент Індія, Росія та Бразилія не коментували цю заяву.

Що відомо про “тарифи Трампа”

2 квітня 2024 року Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію з 185 країн і територій, встановивши мінімальну ставку мита на імпортні товари на рівні 10%. Для товарів з Європейського Союзу мито становитиме 20%, а для Китаю – 34%. Для деяких країн передбачено індивідуальні тарифи.

З 3 квітня адміністрація США ввела 25% мито на всі імпортовані автомобілі.

В українському Міністерстві економіки зазначили, що 10% мита для України є “складно, але не критично”.

4 квітня Китай відповів на нові підвищені мита США, встановивши тарифи на американський імпорт на рівні 34%, які почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп оголосив про підвищення митної ставки на китайський імпорт до 125%, тоді як раніше вона становила 104%. У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари зі США.

10 квітня у Білому домі повідомили, що ставка тарифів США на китайський імпорт фактично досягла 145%. Останній указ президента підвищує тарифи для Китаю до 125%, що додається до 20% тарифу на фентаніл, запровадженого раніше.