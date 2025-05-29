Протест уряду Малайзії проти ЛГБТК-прайду через релігійні та законодавчі обмеження

Про це пише Bloomberg.

У Малайзії уряд висловив рішучий протест проти проведення ЛГБТК-прайду, стверджуючи, що такі заходи суперечать як законам, так і релігійним цінностям країни. Міністр у справах релігії Мохд Наїм Мохтар зазначив, що навіть у разі закритого формату проведення прайду, це все ще буде “викликом для більшості суспільства”. Він акцентував увагу на тому, що організація подібних подій порушує соціальні норми, які дотримуються більшістю малайзійців.

Очільник релігійного відомства закликав організаторів негайно зупинити будь-яку діяльність, що може порушити закони країни та моральні цінності суспільства. Він також попередив, що релігійні організації готові вжити рішучих заходів, якщо до прайду будуть залучені мусульмани.

“Я закликаю всіх захищати наші моральні цінності від усього, що їм загрожує”, – підкреслив Мохд Наїм Мохтар.

З моменту приходу до влади прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма, уряд Малайзії посилив тиск на ЛГБТК-рух. Наприклад, у країні були вилучені з продажу годинники з веселковим дизайном, а також скасували музичний фестиваль після того, як на сцені двоє учасників гурту обмінялися поцілунками.