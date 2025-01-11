Про це пише The Guardian.
Відомо, що Роджер Тібервіль, який працював метеорологом, походив із родини власників виноградників, й успадкував майно в Парижі від своїх батьків.
Коли чоловік помер у серпні 2024 року у віці 91 року, не залишивши нащадків, меру Тібервіля, в якому проживає більш як 1700 жителів, подзвонили.
Виявилось, що чоловік Роджер Тібервіль залишив місту Тібервіль більшу частину свого статку, а саме 10 мільйонів євро.
Наразі “приголомшені та схвильовані” місцеві жителі та чиновники розмірковують над тим, як витратити ці кошти, які у п’ять разів перевищують річний бюджет муніципалітету.
“Це виняткова сума грошей. Очевидно, ця сума перевищує нашу уяву. Ми ще не знаємо, що будемо робити з грошима. Ми не витратимо все. Ми будемо розпоряджатися цим фондом так, як ми завжди робили з міським бюджетом – з обережністю та відповідальністю”, – сказав мер міста Гай Періс місцевій радіостанції.
Також Періс сказав, що єдиним зв’язком Тібервіля із французьким містом було його ім’я, і що він розуміє, що благодійник міста жив “скромно в Парижі”, де він володів чотирма квартирами. Жодних відомих фотографій дарувальника, на жаль, не має. Втім відомо, що єдиним заявленим бажанням Тібервіля було помістити його прах у меморіал на кладовищі комуни.
“Месьє Тібервіль не вимагав нічого натомість за свою спадщину, але ми винні йому принаймні це”, — сказав мер.
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