Про це пише CNN із посиланням на телевізійне звернення речника уряду Малі полковника Абдулає Майги.

“Малі розірвало дипломатичні відносини з Україною після того, як Київ надав малійським повстанцям розвідувальні дані, використані для влаштування засідки на членів групи “Вагнера” у липні”, – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що рішення про розірвання дипвідносин набуває чинності негайно.

“Перехідний уряд республіки Малі засуджує ворожість української влади, яка не зважає на те, що Малі завжди закликало до мирного розвʼязання конфлікту між РФ та Україною”, – сказав Майга.

CNN нагадує, що представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов раніше підтвердив надання малійським повстанцям “необхідної інформації, яка дала змогу провести успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців”.

Як повідомлялося, коаліція антиурядових угруповань на півночі Малі протягом трьох днів запеклих боїв наприкінці липня знищила 84 найманці з російської ПВК “Вагнер” та 47 малійських військовослужбовців. Це найбільші втрати ПВК “Вагнер” за усі роки її присутності в Африці.