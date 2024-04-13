Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр вдалася до емоційної розмови з народною депутаткою від партії "Голос" Інною Совсун, коли мова зайшла про демобілізацію військових.

Про це вони говорили в етері програми “90 хвилин дискусії” на “Суспільному”.

Совсун намагалася проговорити важливість демобілізації та навела свій життєвий приклад, адже її чоловік пішов служити у війську з 24 лютого 2022 року.

Весь цей час Маляр не давала договорити нардепці, перебивала її та фактично звинуватила її чоловіка в тому, що він “не читав Конституцію”.

“І немає чого скиглити оборонцям — вони ж мали читати Конституцію і знали, що воювати потрібно буде до закінчення воєнного стану”, — сказала Маляр й додала, що наразі воїнам достатньо ротацій, а демобілізація знищить бойові спроможності Збройних сил України.

Натомість Совсун емоційно відреагувала на репліку Маляр.

“А коли він йшов [служити, — “Межа”], то знав норму Конституції, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану?”, — запитала вона.

Ексзаступниця міністра оборони також сказала, що можливість відпочинку військовим дає ротація і сказала Совсун, що якщо її чоловік не мав відпустки за увесь цей час, то це “порушення прав людини”. Та на думку її співрозмовниці, ротація військовослужбовців “не врятує”.

“Це можливість відпочити, а не повернутись до нормального життя”, — пояснила нардепка.

За словами Маляр, ротація військових, яка зараз відбувається, проходить таким чином, щоб не завдавати шкоди нашій боєздатності.

“Є ризик відкриття ще одного фронту. І в такій ситуації було б дуже дивно, якби була прийнята норма про демобілізацію. Чи потрібно її допрацьовувати — звісно потрібно. У нас ключова дискусія триває довкола того, що людям (військовим, — “Межа) треба відпочивати. Це дійсно так і є — люди виснажені. Два роки дійсно не було ротації людей, які перебувають у підрозділах на передньому краї. Зараз це питання системно вирішене і ця ротація відбувається”, — прокоментувала Маляр.

Водночас колишня заступниця міністра оборонного відомства сказала, що наразі “не можна оголошувати ні кількість, ні обсяги, ні підрозділи”.