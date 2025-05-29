Затримання у Дніпрі за державну зраду: шпигун передавав дані ФСБ

Як повідомляє сайт обласної прокуратури
У Дніпрі затримали чоловіка, якого підозрюють у державній зраді. За інформацією слідства, він передавав російським спецслужбам дані про місцезнаходження українських військових частин та систем протиповітряної оборони.
Згідно з повідомленням обласної прокуратури, чоловік, який мав проросійські погляди, налагодив контакт із представником Федеральної служби безпеки Росії, щоб допомогти у підривній діяльності проти України.
Використовуючи месенджер Telegram, підозрюваний надсилав ФСБ повідомлення, що містили фото- та відеоматеріали з точними координатами розташування військових частин Збройних сил України та систем ППО.
Під час обшуків у його помешканні правоохоронці виявили мобільні телефони, на яких були зафіксовані докази його злочинної діяльності.
Чоловіку було оголошено підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, що передбачає суворе покарання, включаючи довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
На даний момент суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.