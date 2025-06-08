Затримання у Дніпрі: крадіжка військового спорядження та гаджетів

Про це повідомлено на сайті обласної поліції
У Дніпрі правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці військового спорядження. За інформацією обласної поліції, він також причетний до крадіжки з автомобіля.
Злочин стався 22 грудня 2024 року на житловому масиві “Тополя”. Підозрюваний запропонував військовому допомогу в перенесенні важкої сумки біля супермаркету. Коли військовий погодився і передав йому сумку, чоловік втік із вкраденим спорядженням.
Другий злочин стався 20 квітня 2025 року. Біля одного з під’їздів на Запорізькому шосе він помітив припаркований автомобіль, проник у його салон і викрав гаджети та мобільні пристрої, після чого знову зник.
“Другий злочин чоловік скоїв 20 квітня 2025 року. Біля одного з під’їздів на Запорізькому шосе побачив припаркований автомобіль, проник до салону та викрав гаджети та мобільні пристрої. І знову – втік із краденим.”
Згідно з даними слідства, підозрюваний вже мав проблеми з законом через серію майнових злочинів. Наразі йому висунуто обвинувачення за частиною 2 статті 190 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.
Справу передано до суду для подальшого розгляду.
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