Затримання у Дніпрі: крадіжка військового спорядження та гаджетів

Про це повідомлено на сайті обласної поліції

У Дніпрі правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, якого підозрюють у крадіжці військового спорядження. За інформацією обласної поліції, він також причетний до крадіжки з автомобіля.

Злочин стався 22 грудня 2024 року на житловому масиві “Тополя”. Підозрюваний запропонував військовому допомогу в перенесенні важкої сумки біля супермаркету. Коли військовий погодився і передав йому сумку, чоловік втік із вкраденим спорядженням.

Другий злочин стався 20 квітня 2025 року. Біля одного з під’їздів на Запорізькому шосе він помітив припаркований автомобіль, проник у його салон і викрав гаджети та мобільні пристрої, після чого знову зник.

“Другий злочин чоловік скоїв 20 квітня 2025 року. Біля одного з під’їздів на Запорізькому шосе побачив припаркований автомобіль, проник до салону та викрав гаджети та мобільні пристрої. І знову – втік із краденим.” – Поліція Дніпропетровської області

Згідно з даними слідства, підозрюваний вже мав проблеми з законом через серію майнових злочинів. Наразі йому висунуто обвинувачення за частиною 2 статті 190 та частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.

Справу передано до суду для подальшого розгляду.