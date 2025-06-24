Підозра за виправдовування агресії РФ у Вінницькому районі

Про це повідомили на сайті ГУ Нацполіції у Вінницькій області

У Вінницькому районі, в селі Юзвин, 29-річному чоловікові висунули підозру у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації. Інцидент став відомим завдяки відео, яке з’явилося в медіа 22 червня, на якому видно, як він обгортається російським прапором.

Правоохоронці затримали підозрюваного безпосередньо на його подвір’ї. Під час обшуку в його домі були виявлені російський прапор та інші предмети з символікою РФ, які стали речовими доказами у справі.

Підозра була висунута відповідно до частини 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за виправдовування, визнання правомірною або заперечення збройної агресії Росії проти України, а також за глорифікацію її учасників.

За такі дії законодавство передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Цей випадок був офіційно оприлюднений на сайті Головного управління Національної поліції у Вінницькій області.