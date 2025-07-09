Трагедія в Бериславі: чоловік підірвався на протипіхотній міні

Як повідомляє обласна військова адміністрація у Facebook
У Бериславі, що на Херсонщині, стався трагічний інцидент: 22-річний чоловік підірвався на протипіхотній міні типу “пелюстка”. Цю інформацію 9 липня оприлюднила обласна військова адміністрація через соціальні мережі.
Внаслідок вибуху потерпілий отримав серйозні травми, зокрема вибухову травму та уламкові поранення. Його терміново госпіталізували для надання медичної допомоги.
Раніше в обласній військовій адміністрації повідомляли про ще один випадок у Бериславському районі, коли мотоцикл наїхав на міну. Цей інцидент стався на дорозі між селами Білогірка та Брускинське.
Обласна військова адміністрація закликає всіх мешканців бути надзвичайно обережними та дотримуватися правил безпеки в зоні бойових дій, оскільки небезпека від мін залишається високою.
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