Чоловік підірвався на міні у селі Зміївка на Херсонщині

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у Facebook

У селі Зміївка, що в Бериславському районі Херсонщини, стався трагічний випадок: чоловік підірвався на міні. Цю інформацію 27 травня оприлюднила Херсонська обласна військова адміністрація на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленнями, 47-річний мешканець села випадково наступив на протипіхотну міну типу “пелюстка”. Внаслідок вибуху він отримав серйозні травми, зокрема мінно-вибухову травму, ампутацію стопи, а також поранення гомілки і руки.

Постраждалого терміново доставили до лікарні, де йому надали необхідну медичну допомогу. Наразі його стан стабільний, і він перебуває під пильним наглядом лікарів.

Цей інцидент ще раз підкреслює небезпеку, пов’язану з мінною загрозою в регіоні, яка залишається серйозною проблемою для місцевих жителів.