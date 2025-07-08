Вибухонебезпечний інцидент у селі Довгеньке: постраждалий госпіталізований

Про це повідомили у облуправлінні ДСНС Харківської області

8 липня в селі Довгеньке, що входить до Оскільської громади Ізюмського району, стався нещасний випадок: чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет. Про це повідомили представники обласного управління ДСНС.

Постраждалим виявився молодий чоловік, народжений у 1998 році. Внаслідок вибуху він отримав серйозні травми і був терміново госпіталізований для отримання медичної допомоги.

Правоохоронні органи наразі займаються з’ясуванням обставин інциденту.

Згідно з інформацією Центру координації протимінної діяльності, подія сталася приблизно о 14:30 на відкритій місцевості. Чоловік зміг самостійно звернутися за медичною допомогою, маючи численні осколкові поранення.

Рятувальники наголошують на важливості обережності у зонах, де можуть бути вибухонебезпечні предмети, і закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування в таких районах.