Вибухонебезпечний інцидент у селі Довгеньке: постраждалий госпіталізований

Про це повідомили у облуправлінні ДСНС Харківської області
8 липня в селі Довгеньке, що входить до Оскільської громади Ізюмського району, стався нещасний випадок: чоловік наступив на вибухонебезпечний предмет. Про це повідомили представники обласного управління ДСНС.
Постраждалим виявився молодий чоловік, народжений у 1998 році. Внаслідок вибуху він отримав серйозні травми і був терміново госпіталізований для отримання медичної допомоги.
Правоохоронні органи наразі займаються з’ясуванням обставин інциденту.
Згідно з інформацією Центру координації протимінної діяльності, подія сталася приблизно о 14:30 на відкритій місцевості. Чоловік зміг самостійно звернутися за медичною допомогою, маючи численні осколкові поранення.
Рятувальники наголошують на важливості обережності у зонах, де можуть бути вибухонебезпечні предмети, і закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час перебування в таких районах.
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