Поранення гумовими кулями в Хмельницькому: стан постраждалого стабільний

Повідоми поліції Хмельницької області поліція Хмельницької області

Стан чоловіка, який отримав непроникаюче поранення гумовими кулями в грудну клітину, наразі стабільний. Він був госпіталізований до Хмельницької міської лікарні, де лікарі під місцевою анестезією провели загальну поверхневу обробку ран. Про це повідомив керівник медичного закладу Валерій Гарбузюк.

За словами Гарбузюка, чоловік потрапив до лікарні з незначними травмами.

“У нього поверхневі поранення. Стан стабільний, з покращенням. Все з ним добре, в понеділок його випишуть”. – Валерій Гарбузюк

Події, що призвели до стрілянини

Щодо інциденту, що стався 4 липня, близько 13:45, до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що конфлікт між двома чоловіками виник у дворі будинку на вулиці Народної Волі через питання, пов’язані з будівництвом.

В ході сварки, ймовірно, 24-річний хмельничанин здійснив постріл у свого опонента, використавши спеціальний засіб для відстрілу гумових куль. В результаті цього 52-річний місцевий житель отримав поранення.

Правоохоронці затримали підозрюваного, 24-річного чоловіка. Відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.