Поранення чоловіка уламком російського дрона в Дергачах: заклик до обережності

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Увечері 9 червня в Дергачах стався інцидент, коли 56-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки російського дрона. Він вийшов на вулицю, щоб спостерігати за тим, як збивають “Шахеди”, і в цей момент уламок дрона влучив йому в тіло. Про це повідомив Олександр Кулік, речник Дергачівської міської військової адміністрації.
«Чоловік – місцевий мешканець 1968 року народження. Йому було цікаво, і він вийшов подивитись, як збивають “Шахеди”. Відповідно, уламок “Шахеда” падав і потрапив йому в тіло»,
За словами Куліа, у постраждалого виявили вибухову травму з пораненнями м’яких тканин лівого стегна. Чоловіка госпіталізували до Дергачівської центральної лікарні в середньому стані.
«Ми, як завжди, закликаємо людей не дивитись. Я розумію, що багато кому цікаво, як це відбувається, який феєрверк у небі. Але ми закликаємо людей турбуватись про власне життя, про життя близьких. І коли ворожі безпілотники летять над населеними пунктами, бажано ховатися в підвальні приміщення, а не виходити на вулицю і дивитися, як це там відбувається, як їх збивають»,
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