Поранення чоловіка уламком російського дрона в Дергачах: заклик до обережності

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Увечері 9 червня в Дергачах стався інцидент, коли 56-річний чоловік отримав поранення внаслідок атаки російського дрона. Він вийшов на вулицю, щоб спостерігати за тим, як збивають “Шахеди”, і в цей момент уламок дрона влучив йому в тіло. Про це повідомив Олександр Кулік, речник Дергачівської міської військової адміністрації.

«Чоловік – місцевий мешканець 1968 року народження. Йому було цікаво, і він вийшов подивитись, як збивають “Шахеди”. Відповідно, уламок “Шахеда” падав і потрапив йому в тіло», – Олександр Кулік

За словами Куліа, у постраждалого виявили вибухову травму з пораненнями м’яких тканин лівого стегна. Чоловіка госпіталізували до Дергачівської центральної лікарні в середньому стані.