Евакуація чоловіка з Миропільської громади після обстрілу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Чоловіка з Миропільської громади вдалося евакуювати завдяки зусиллям “Білих янголів”. За інформацією поліції, один із російських снарядів влучив у його будинок, коли він перебував вдома.

Правоохоронці Сумщини повідомили, що мешканець прикордонної зони, Олександр, дивом вижив після обстрілів. Під час атаки він залишався у своїй оселі.

“Дивом отримавши лише незначні поранення та опіки, він вижив та знайшов сили дібратися до людей. Перше, що попросив чоловік, – це зателефонувати поліцейським, які могли б допомогти в евакуації. Наразі Олександр Сергійович уже подалі від лінії вогню та має дах над головою.” – Поліція Сумщини

На жаль, будинок Олександра знищено повністю, і на місці його оселі залишилися лише згарище та частина стіни.