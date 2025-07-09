Евакуація чоловіка з Миропільської громади після обстрілу

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Чоловіка з Миропільської громади вдалося евакуювати завдяки зусиллям “Білих янголів”. За інформацією поліції, один із російських снарядів влучив у його будинок, коли він перебував вдома.
Правоохоронці Сумщини повідомили, що мешканець прикордонної зони, Олександр, дивом вижив після обстрілів. Під час атаки він залишався у своїй оселі.
“Дивом отримавши лише незначні поранення та опіки, він вижив та знайшов сили дібратися до людей. Перше, що попросив чоловік, – це зателефонувати поліцейським, які могли б допомогти в евакуації. Наразі Олександр Сергійович уже подалі від лінії вогню та має дах над головою.”
На жаль, будинок Олександра знищено повністю, і на місці його оселі залишилися лише згарище та частина стіни.
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