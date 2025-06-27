Жорстоке поводження з собакою на Черкащині: чоловіку загрожує кримінальна відповідальність

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Черкаському районі, в селі Телепине, 49-річного чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. За даними слідства, він вистрілив у собаку, що призвело до її загибелі. Про це повідомила речниця Головного управління Національної поліції області Зоя Вовк.

Інцидент стався 26 червня, коли чоловік, використовуючи пневматичну гвинтівку, поранив собаку. Внаслідок отриманих травм тварина померла. Поліція вилучила зброю, з якої був здійснений постріл, і призначила ряд експертиз для встановлення точної причини смерті собаки.

“49-річний місцевий житель із пневматичної гвинтівки поранив собаку. Тварина від отриманих травм померла. Зброю, з якої був здійснений постріл, поліцейські вилучили. Окрім того, слідчі призначили ряд необхідних експертиз задля встановлення точної причини смерті собаки.” – Зоя Вовк, речниця ГУНП Черкаської області

Відомості про цей випадок внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

На даний момент тривають слідчі дії, а під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру.