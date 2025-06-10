Обов’язкова евакуація у семи селах Харківської області: що потрібно знати

Про це рішення Ради оборони області 10 червня повідомили в обладміністрації Харківської області

У Харківській області, в межах Шевченківської громади Куп’янського району, оголошено обов’язкову евакуацію для семи населених пунктів. Це рішення було ухвалене Радою оборони області 10 червня, про що повідомили в обласній адміністрації.

Села, що підлягають евакуації, включають: Баранівка, Березівка, Новомиколаївка, Сподобівка, Старовірівка, Дуванка та Федорівка.

З цих населених пунктів планується евакуювати 181 дитину, як зазначили в обласній адміністрації.

Всі евакуйовані отримають тимчасове житло, а також підтримку в оформленні статусу внутрішньо переміщених осіб. Крім того, їм буде забезпечено доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги. Першочергову допомогу нададуть у транзитному центрі в Харкові.

Керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 4 червня повідомив журналістам, що зону обов’язкової евакуації на Харківщині можуть розширити в найближчий час.