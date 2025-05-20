Манґа “Майбутнє, яке я бачила” авторства Тацукі Рьо знову привернула увагу, адже в ній йдеться про можливий землетрус в Японії, який може статися в липні 2025 року. Це передбачення викликало занепокоєння серед населення, оскільки авторка вже раніше точно вказала дату землетрусу, що стався у 2011 році, що підтверджує її репутацію.

Створена в 1999 році, манґа “Майбутнє, яке я бачила” стала відомою завдяки своїм пророчим елементам. Вона описує катастрофи, пов’язані із землетрусами, цунамі та вибухом на АЕС у Фукусімі. Повна версія манґи була опублікована у 2021 році, що ще більше підвищило інтерес до її творчості.

У своїх останніх зауваженнях Тацукі попереджає про “справжню катастрофу”, яка може загрожувати Японії в липні 2025 року. Це викликало паніку не лише серед населення, але й серед туристів, які почали скасовувати свої поїздки до країни. Екстрасенси з Гонконгу та Японії також висловлюють подібні побоювання, що лише підсилює тривогу в суспільстві.

Проте науковці зазначають, що передбачити землетруси та цунамі на сьогоднішній день практично неможливо. Японія має розвинену інфраструктуру, яка враховує високий рівень сейсмічної активності, характерний для цього регіону. У січні уряд країни попередив про 80% ймовірність сильного землетрусу протягом наступних 30 років, що додає ще більше занепокоєння.

Творчість Тацукі Рьо користується великою популярністю в Східній Азії, де її роботи сприймаються як пророчі. Вона нібито отримує свої видіння у снах, які потім втілює в манзі в стилі аніме. Після того, як її передбачення справдилися, було продано понад 900 000 примірників її книги, а також її твори були перекладені китайською мовою.

Фанати зазначають, що Тацукі також передбачила смерть принцеси Діани та пандемію Covid-19. Однак критики вказують на те, що її пророцтва не завжди чітко сформульовані. У коментарі для японської газети Mainichi Shimbun авторка висловила радість з приводу зростаючого інтересу до її творчості, але закликала людей приймати рішення, спираючись на думку експертів, а не лише на її мангу.