Про це пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Російські «громадські організації» у соцмережах використовують різноманітні маніпуляційні методи, щоб отримати від рідних українських полонених та зниклих безвісти захисників офіційні документи та особисту інформацію.
«Російські розвідслужби створили так звані «громадські організації», які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання», – зазначається в повідомленні.
Це дозволяє російським розвідслужбам отримувати доступ до важливих даних для подальшого використання їх у маніпуляціях та тиску на сім’ї полонених.
Коордштаб закликає родини утримувати від невідомих осіб та «організацій» будь-яку особисту інформацію про своїх рідних, які перебувають в російському полоні.
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