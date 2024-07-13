Російські «громадські організації», що активно діють у соціальних мережах, зловживають довірою рідних українських полонених та зниклих безвісти захисників, вимагаючи від них офіційні документи та особисту інформацію.

Про це пише Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Російські «громадські організації» у соцмережах використовують різноманітні маніпуляційні методи, щоб отримати від рідних українських полонених та зниклих безвісти захисників офіційні документи та особисту інформацію.

«Російські розвідслужби створили так звані «громадські організації», які розповсюджують в інтернеті інформацію про військовополонених та стверджують, що можуть отримати доступ до місць утримання», – зазначається в повідомленні.

Це дозволяє російським розвідслужбам отримувати доступ до важливих даних для подальшого використання їх у маніпуляціях та тиску на сім’ї полонених.

Коордштаб закликає родини утримувати від невідомих осіб та «організацій» будь-яку особисту інформацію про своїх рідних, які перебувають в російському полоні.