Масштабні лісові пожежі в Манітобі: надзвичайний стан і евакуація тисяч жителів

Про це пише Reuters з посиланням на заяву прем’єра Манітоби Ваб Кінью.

У середу, 28 травня 2025 року, уряд канадської провінції Манітоба оголосив надзвичайний стан у зв’язку з масштабними лісовими пожежами, які охопили центральні та західні райони країни. Близько 17 тисяч жителів, зокрема мешканці міста Флін-Флон, були змушені терміново залишити свої домівки. Про це повідомив прем’єр Манітоби Ваба Кінью.

Прем’єр зазначив, що частину евакуйованих осіб розмістять у спортивних та громадських центрах Вінніпега та інших містах. Для організації евакуації залучать федеральні війська, які допоможуть з транспортуванням людей до безпечних місць.

Кінью підкреслив, що ця операція є найбільшою евакуацією в історії для багатьох місцевих жителів і вимагає злагодженої роботи влади на всіх рівнях.

У сусідній провінції Альберта також спостерігаються наслідки від пожеж, зокрема призупинено частину видобутку нафти. Компанія Cenovus Energy скоротила кількість працівників на об’єкті Foster Creek, розташованому поблизу озера Чіпев’ян, яке охоплене вогнем. Вогонь вже знищив майже 3000 гектарів лісу.

Крім того, ще одна велика пожежа площею близько 1600 гектарів триває поблизу містечка Свон-Гіллз, де вже евакуйовано приблизно 1200 людей.