“Як би не вийти самим на себе? #хтивийпонеділок”, – написала нардепка.

Таким чином Безугла відреагувала на новину про те, що Олександр Сирський доручив перевірити ситуацію в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка та з’ясувати обставини нещодавніх втрат серед особового складу бригади.

#Хтивийпонеділок – флешмоб, у якому користувачі Twitter публікують досить відверті фото під хештегом #хтивийпонеділок або #sexymonday і збирають коментарі.