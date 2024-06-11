Найперше вона наголошує на важливості перегляду призначень та знятті командирів, використанні досвіду воїнів, які брали участь у повномасштабному вторгненні.

“Провести аудит усіх призначень, зняттів комбригів та комбатів тощо, переведень “неугодних”, на “навчання” тощо, щоб повернути, врятувати та дати розвиток воїнам, лідерам, які здобули унікальний досвід під час повномасштабного вторгнення. Взагалі, передивитися всіх мобілізованих з 24 лютого 2022 року, хто був у бойових підрозділах та дати їм подальший розвиток для використання досвіду”, – написала нардепка.

Вона також зазначає про потенційне реформування Генштабу та Міноборони – скороченні бюрократії, перевірці на шпигунів та агентів впливу, залученні цивільних спеціалістів.

“Розформувати зайві прокладки структур управління, перетрусити весь Генштаб і відправити в бойові підрозділи остаточно/на ротації, а з бойових підрозділів – в Генштаб. Провести контррозвідувальну перевірку на шпигунів, агентів впливу та проросійських консерв у Мінобороні та Генштабі. Залучити кращих цивільних та мобілізованих спеціалістів на усі рівні без обмежень. Організувати постійний прямий діалог з цивільними експертами, фондами, волонтерами. Постійний практичний діалог з тактичним рівнем”, – говорить Безугла.



За її словами, варто передивитися управління та підвищити ефективність Збройних Сил України. Безугла підкреслює на важливості реформ, інвестицій у людський капітал, та необхідності змін у військовій стратегії та тактиці.