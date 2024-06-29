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Марʼяна Безугла заявила про медіа атаку проти неї

Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла заявляє, що після її допису про генералів Содоля та Галушкіна, яких помістили в одну палату у військовому госпіталі в Дніпрі, щоб швидко списати, її намагаються дискредитувати.

Субота, 29 червня 2024, 18:12

Про це Мар’яна Безугла пише на своїй сторінці у Facebook.

Раніше нардепка зазначала, що командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук, з чим був ознайомлений і Головнокомандувач Збройних Сил Олександр Сирський, розташував генералів Юрія Содоля і Юрія Галушкіна в одній палаті військового госпіталю у Дніпрі. Це було зроблено для швидкого списання їх за станом здоров’я.

Після цього, Безуглу нібито звинувачують у наведенні ракетного удару по Дніпру за адресою, де перебувають генерали.

“Ось вам ізюминка до образу нашого генералітету. Мій пост про те, як Командувач медичних сил генерал Казмірчук з дозволу Сирського влаштував генералів Содоля і Галушкіна в одну палату у військовому госпіталі в Дніпрі, щоб швидко списати їх «за станом здоров’я», намагаються рознести, як … наведення ракети на Дніпро. Серйозно? Куди, на військовий госпіталь з відкритою адресою? В рекреаційну палату з генералами? Серйозно?”, – йдеться у повідомленні Безуглої.

За її словами, така кампанія з дискредитації вже застосовувалася відносно нардепки.

“Так діяв генерал Зубанич, який гробив людей і техніку на півдні в 2023, а я відвідала 47 бригаду і дізналася реальний стан справ, перспективи наступу. Тоді з’явився і розносився пост, що я опублікувала локацію 47 бригади. Методи не змінюються. Жалкую, що тоді не викривала, що творив генералітет, намагалась щось їм лагідно доказати непублічно. Наївна”, – обурюється вона.

  • Безугла: Про катастрофічні процеси з поповненням бойових підрозділів та бездумним створенням нових. Чому це є шляхом до поразки, а не до ротацій та посилення ЗСУ
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Теги: Мар'яна Безугла, Олександр Сирський, Юрій Содоль

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