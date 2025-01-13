Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Депутатка підкреслила, що не є противницею представників ЛГБТ, однак вважає їх «відхиленням від норми».

«Не маю нічого проти представників ЛГБТ, людей з ожирінням тощо. Оцінюю лише вчинки, характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми, або, з наукового погляду, хворобами», — зазначила Мар’яна Безугла.

Вона також висловила думку, що люди з «гомосексуальною орієнтацією, ймовірно, не зможуть або не матимуть бажання народжувати дітей, через що можуть випасти з процесу природного відбору та передачі генетичного матеріалу наступним поколінням».

Депутатка додала, що виступає категорично проти дискримінації представників ЛГБТ.

За її словами, недопустимо дискримінувати людину за фізичним чи психологічним станом, зокрема, відмовляти в роботі через належність до ЛГБТ. Водночас вона вважає неприйнятним приймати людину на роботу лише через її приналежність до ЛГБТ.