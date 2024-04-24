Депутатка закликала до дискусії на тему, які канали варто залучити до цих військ.

Про це Мар’яна Безугла написала у себе на сторінці у Facebook.

«Державі потрібні ефективні спроможності надання інформації, які відповідають базовим стандартам якості, а також потребам воєнного стану. Воєнний стан та відповідне законодавство у будь-якій державі взагалі передбачає введення цензури, але вважаю, в умовах сучасного інтернету це неможливо та недоцільно», — написала Безугла.

Вона вважає, що охоплення аудиторії таких «інформаційних військ» має бути широким і закликала писати у коментарях, які це мають бути телеканали:

«Можна залишити лише один канал, але як тоді з охопленням. Можна залишити тільки телемарафон, але це тимчасове рішення, а має бути сталий майданчик. Отже, тоді закрити телемарафон і залишити інші, чи тільки Суспільне? Тільки Раду? Що і як ще? Але ж знову, охоплення у них мізерне. Ось такі міркування. Як вважаєте»

Нагадаємо, що раніше Безугла критикувала Суспільне за малу кількість переглядів, водночас сказала, що ефір, в якому вона брала участь, їй сподобався.