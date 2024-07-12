Про це Мар’яна Безугла написала на новоствореній сторінці у соцмережі.
Як зазначає нардепка, робота в Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки забезпечує демократичний цивільний нагляд та контроль.
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