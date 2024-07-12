Народна депутатка, членкиня фракції "Слуга народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла відтепер буде писати також і у соцмережу X (Twitter).

Про це Мар’яна Безугла написала на новоствореній сторінці у соцмережі.

Як зазначає нардепка, робота в Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки забезпечує демократичний цивільний нагляд та контроль.