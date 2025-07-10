Марко Рубіо про переговори з Лавровим і можливі санкції проти Росії

Про це Марко Рубіо розповів журналістам, передає Reuters

10 липня державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Після переговорів Рубіо висловив своє розчарування через відсутність гнучкості з боку Росії у питанні завершення війни, яку вона розв’язала проти України.

Про це Рубіо повідомив журналістам, зазначивши, що стратегія США полягає у залученні всіх можливих сторін для пошуку шляхів вирішення конфлікту.

“Я передав те, що сказав президент, і розчарування через відсутність прогресу в мирних переговорах або в шляху вперед. Але це була відверта розмова. Ми також говорили про деякі інші питання, не пов’язані з війною в Україні. Але це, очевидно, була перша і головна тема, яку ми обговорювали. Президент розчарований і засмучений тим, що з російського боку не було більше гнучкості, щоб припинити цей конфлікт. Ми сподіваємося, що це може змінитися, і ми продовжуватимемо бути залученими там, де бачимо можливості змінити ситуацію.” – Марко Рубіо

Держсекретар також зазначив, що деякі висловлювання Лаврова містили елементи, на яких можна будувати подальший діалог.

Рубіо підкреслив, що США попереджали Росію про можливість введення нових санкцій, якщо це буде необхідно.

“Президенту потрібна гнучкість щодо того, як і коли будуть застосовуватися ці санкції, тому що це дає їм максимальний вплив у будь-яких розмовах і переговорах. Тож він говорив про це як про реальний варіант. І тепер, очевидно, ми взаємодіяли з Сенатом, зокрема, протягом останнього тижня, щодо того, як виглядатиме цей законопроєкт. І лідери обох палат заявили, що вони готові почати рухатися вперед у цьому питанні.” – Марко Рубіо

Він додав, що запровадження санкцій є наслідком розчарування відсутністю прогресу з боку Росії, але остаточне рішення про це залишається за президентом США.