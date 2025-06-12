Марко Рубіо про мир між Росією та Україною: останні переговори в Стамбулі

Як йдеться на сайті Держдепу США

Державний секретар США Марко Рубіо надіслав привітання росіянам з нагоди національного дня Росії, підкресливши, що Сполучені Штати прагнуть до конструктивної співпраці для досягнення миру між Росією та Україною. Цю інформацію оприлюднено на офіційному сайті Держдепартаменту США.

Рубіо акцентував увагу на тому, що США продовжують підтримувати російський народ у їхньому прагненні до кращого майбутнього. Він зазначив:

“Ми також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення Сполучених Штатів до конструктивної співпраці з Російською Федерацією для досягнення міцного миру між Росією та Україною. Ми сподіваємося, що мир сприятиме більш взаємовигідним відносинам між нашими країнами.” – Марко Рубіо, Державний секретар США

Щодо останніх подій у переговорах між Україною та Росією, 1 червня було опубліковано текст меморандуму, який українська делегація передала російській стороні під час зустрічі в Стамбулі 2 червня.

Цей документ містить важливі положення, такі як припинення вогню, моніторинг перемир’я та необхідність зустрічі президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна. Також у меморандумі йдеться про безумовне повернення Росією всіх депортованих українських дітей, обмін полоненими та звільнення цивільних ув’язнених, починаючи з лютого 2014 року.

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що цей документ був переданий очільнику російської переговорної делегації Володимиру Мединському ще 28 травня.

2 червня, під час другого раунду переговорів у Стамбулі, російська сторона представила українській делегації свій меморандум з умовами, які РФ вважає необхідними для завершення війни. Зокрема, Москва вимагає виведення Збройних сил України з територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, визнання цих регіонів російськими, нейтрального статусу України, а також припинення постачання озброєння Києву і надання розвідданих.

Президент Володимир Зеленський охарактеризував цей документ як “ультиматум”.

Другий раунд переговорів у Стамбулі тривав понад годину за посередництва турецької влади. За результатами зустрічі, очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив про досягнуті домовленості щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі цих домовленостей обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Українська сторона взяла тиждень на вивчення російського меморандуму, після чого планується координація подальших дій. Умєров також запропонував провести наступний раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, що російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президентів Зеленського і Путіна.