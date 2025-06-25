Чому Трамп відкладає нові санкції проти Росії – коментар Марко Рубіо

Про це Марко Рубіо розповів виданню Politico.

Державний секретар США Марко Рубіо розкрив причини, чому президент Дональд Трамп не поспішає з введенням нових санкцій проти Росії. За його словами, Трамп знає, коли і де буде доречно запроваджувати додаткові економічні обмеження.

Рубіо підкреслив, що в США немає єдиного підходу до питання посилення тиску на Росію. Він зазначив, що Росія намагається досягти своїх цілей на полі бою, щоб потім отримати те, що хоче за столом переговорів – контроль над певними територіями.

“Ми вважаємо, що росіяни намагаються досягти на полі бою того, чого вони вимагають за столом переговорів – контроль над певними територіями в межах їхніх адміністративних ліній та подібне. Ми вважаємо, що це буде набагато складніше для них, ніж вони собі уявляють.” – Марко Рубіо

Згідно з інформацією Рубіо, з початку року загинули понад 80 тисяч російських військових, тоді як українські втрати значно менші, що свідчить про невигідне співвідношення загиблих для Росії. Незважаючи на це, Володимир Путін продовжує підтримувати військові дії.

Держсекретар також зазначив, що Трамп прагне до завершення конфлікту і готовий долучитися до переговорів, якщо з’явиться можливість вплинути на ситуацію та привести сторони до столу переговорів.

“Ми будемо продовжувати залучатися до цього процесу, і президент буде продовжувати це робити. Бо раніше він казав, що, можливо, вийде з переговорів. Але буде “залучатися” в тому сенсі, що якщо з’являється можливість вплинути на ситуацію і привести їх до переговорного столу – ми цю можливість використаємо. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася.” – Марко Рубіо

У Конгресі США готують новий законопроєкт про санкції проти Росії, але в адміністрації Трампа вважають, що ці обмеження мають бути гнучкими. Рубіо пояснив, що різке введення нових санкцій може ускладнити переговорний процес.

“Ми обговорюємо з ними, як це правильно подати, як правильно структурувати. І ми не скасовували жодних чинних санкцій. Усі російські санкції залишаються в силі. Але всі мають пам’ятати, що в момент, коли ми введемо нові санкції проти Росії, якщо ми зробимо так, як багато хто тут хоче, тобто одразу сильно вдаримо по Росії новими обмеженнями, ми, ймовірно, втратимо можливість говорити з ними про припинення вогню.” – Марко Рубіо

Рубіо також зазначив, що наразі незрозуміло, з ким Росія може вести діалог, оскільки РФ не підтримує зв’язків із жодною європейською країною чи державами, які поділяють українську позицію.

В адміністрації Трампа вважають, що запровадження нових санкцій означатиме відсутність перспектив для переговорів у найближчому майбутньому, тому президент прагне зберегти важелі впливу на Росію для наближення до припинення вогню.

25 червня на полях саміту НАТО запланована зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Президент США зазначив, що під час зустрічі обговорять “очевидне” та труднощі, з якими стикається Україна.

“Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні.” – Дональд Трамп

Трамп також розповів про свої розмови з Путіним, зазначивши, що той був “дуже приємним” і пропонував допомогу в Ірані, яку США відхилили, натомість попросивши підтримки щодо Росії.