Марко Рубіо про військову допомогу США Україні та батареї Patriot

Як зазначає медіа Bloomberg

Держсекретар Марко Рубіо під час недавньої зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим заявив, що більшість військової допомоги, яку Сполучені Штати надають Україні, ніколи не зупинялася. Він пояснив, що пауза в постачанні зброї була необхідна для перегляду певних типів озброєнь, але це не вплинуло на загальний обсяг допомоги.

“Це рішення було неправильно схарактеризоване. Це була пауза для перегляду особливого типу озброєння. І чесно кажучи, це те, що логічно потрібно було зробити, особливо після залучення наших сил для захисту Ізраїлю і наших військових баз. Це був дуже обмежений перегляд конкретних озброєнь, щоб упевнитись, що на наших складах його достатньо.” – Марко Рубіо

Рубіо також зазначив, що допомога Україні продовжується відповідно до графіка, затвердженого Конгресом. Він уточнив, що зупинка стосувалася переважно оборонної та частково наступальної зброї.

“Але знову ж таки, ті, що були витрачені в нещодавніх конфліктах на Близькому Сході. І знову ж таки, не тому, що є дефіцит, а тому, що доцільно подивитися, чи достатньо у нас її в запасах для всіх наших зобов’язань по всьому світу, як для захисту наших баз на Близькому Сході, так і для наших зобов’язань перед нашими індо-тихоокеанськими партнерами та будь-яких інших непередбачених обставин, які можуть виникнути. Але я б сказав, що переважна більшість військової допомоги, яку США надають Україні, ніколи не зупинялася і може продовжуватися за тими ж графіками, що й раніше.” – Марко Рубіо

Держсекретар також підкреслив, що існує ширше питання, яке не пов’язане з паузою, а стосується оборонних виробничих можливостей не лише США, але й Європи.

Потреба у батареях Patriot для України

Рубіо вказав на необхідність для України отримати більше батарей Patriot. Він зазначив, що ці батареї є в багатьох країнах Європи, але жодна з них не бажає їх віддавати. “Я сподіваюся, що це зміниться. Якщо Україна є пріоритетом, про що говорять багато країн Європи, вони повинні бути готові ділитися батареями, які зараз їм не потрібні”, – сказав він.

Що відомо про припинення постачань озброєнь Україні

Раніше в Білому домі повідомили, що США зупинять частину поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

В українському МЗС підкреслили, що будь-яка затримка з підтримкою оборонних спроможностей України лише спонукатиме Кремль продовжувати війну. Вони зазначили, що Київ та Вашингтон активно консультуються щодо відновлення постачань озброєнь.

Міноборони України також повідомило, що не отримувало офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги від США, і перевіряють деталі.

Після обрання Дональда Трампа на другий термін, Вашингтон ще не надавав нової військової допомоги Києву, але озброєння, оголошене адміністрацією Джо Байдена, продовжувало надходити.

4 липня Трамп та Зеленський провели телефонну розмову, під час якої обговорювали ситуацію з постачаннями зброї Україні.

7 липня Трамп заявив, що США надішлють Україні більше зброї для захисту від російських атак.

“Україна зазнає ‘дуже сильного удару’ від Росії та повинна мати можливість захищатися. Сполучені Штати надсилатимуть переважно оборонну зброю.” – Дональд Трамп

Після обіцянки Трампа про нові поставки зброї, Пентагон підтвердив, що вже відправляє її Україні.

Раніше Трамп також обговорював передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot під час розмови з президентом Зеленським.