Зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова на саміті АСЕАН 2025

Про це CNN.

10 липня 2025 року Держсекретар США Марко Рубіо зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим під час саміту АСЕАН, що проходить у Малайзії. Цю інформацію підтвердили джерела CNN.

Ця зустріч відбудеться всього через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп різко розкритикував Володимира Путіна за його відмову від мирних переговорів з Україною.

У Держдепартаменті США підкреслили, що це буде вже друга особиста зустріч Рубіо та Лаврова, після їхніх переговорів у Саудівській Аравії на початку року. Протягом останніх місяців дипломати також неодноразово спілкувалися телефоном, намагаючись досягти угоди про припинення вогню між Росією та Україною, але без успіху.

Зустріч може бути напруженою, оскільки Трамп публічно висловив своє розчарування діями Путіна. У вівторок американський президент звинуватив російського лідера у масових убивствах, заявивши, що Москва “не ставиться до людей як слід”.

“Москва не ставиться до людей як слід.” – Дональд Трамп

Відзначимо, що після цих заяв Росія здійснила одну з наймасштабніших атак дронами на Україну, запустивши понад 700 безпілотників.