Марко Рубіо закликає Китай вплинути на Іран щодо Ормузької протоки

Як повідомлює BBC BBC

Держсекретар США Марко Рубіо звернувся до Китаю з проханням вплинути на Іран, щоб той не закривав Ормузьку протоку – ключовий маршрут для світового транспортування нафти. Цю інформацію повідомили в BBC.

Рубіо зазначив, що Китай, як найбільший імпортер іранської нафти, має можливість вплинути на ситуацію. Він підкреслив, що закриття протоки може завдати серйозної шкоди світовій економіці, особливо країнам, які залежать від іранських енергоносіїв.

“Я закликаю Китай поговорити з Іраном. Якщо вони справді закриють протоку, це буде ударом і для них самих. У нас є варіанти реагування, але інші країни також повинні розуміти: це зачепить їх ще сильніше, ніж нас.” – Марко Рубіо

Ормузька протока є важливим маршрутом, через який проходить близько 20% світових поставок нафти. Цей шлях використовують провідні нафтовидобувні країни Близького Сходу для експорту своїх енергоносіїв. Після авіаударів США по іранських ядерних об’єктах ціни на нафту різко зросли, і в неділю вартість бареля Brent досягла 78,89 долара – найвищого рівня з січня.

22 червня, після авіаударів США по ядерних об’єктах Ірану, парламент Ірану (Меджліс) ухвалив рішення про можливе закриття Ормузької протоки, що є критично важливим для експорту нафти. Проте остаточне рішення ще має затвердити Вища рада національної безпеки Ірану.

У ніч на 22 червня американські військові завдали ударів по трьох ядерних об’єктах в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, а атаковані об’єкти були повністю знищені. Він також попередив, що у разі відсутності мирних ініціатив з боку Тегерана, майбутні удари можуть бути значно масштабнішими.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу висловив вдячність Трампу за проведені удари.

Іран, у свою чергу, запевнив, що суттєвих пошкоджень на об’єктах не сталося, оскільки матеріали були евакуйовані заздалегідь. Міністерство закордонних справ Ірану назвало атаки США порушенням Статуту ООН та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, заявивши про своє право на самооборону і попередивши, що США “мають отримати відповідь”.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані вже неодноразово ставали мішенями атак Ізраїлю з початку військових дій проти Ірану 13 червня 2025 року.