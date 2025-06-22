Марко Рубіо про переговори США та Ірану після авіаударів

Про це повідомляє CNN.

Державний секретар США та радник з національної безпеки Марко Рубіо висловився за необхідність прямих переговорів між Вашингтоном і Тегераном. Це сталося після нещодавніх американських авіаударів по іранських ядерних об’єктах. Рубіо зазначив, що США “готові обговорити ядерну угоду хоч завтра”.

Він підкреслив, що Іран може мати цивільну ядерну програму, але не має права на збагачення урану.

“Іранський режим має прокинутися та сказати: ‘Гаразд, якщо ми справді хочемо мати ядерну енергетику в нашій країні, є спосіб це зробити’. Ця пропозиція все ще в силі. Ми готові поговорити з ними завтра та почати працювати над цим. Стів Віткофф багато подорожував світом, намагаючись досягти з ними цієї угоди, але вони грають у забагато ігор.” – Марко Рубіо

Рубіо також зазначив, що Іран “намагався грати” в переговорах, що змусило президента вжити заходів у відповідь. Він додав, що Тегеран відхилив пропозиції США і “зник на 10 днів” перед початком військової операції.

Держсекретар підкреслив, що Іран постійно надсилає повідомлення, але “вони навіть не розмовляють з нами безпосередньо”.

“Вони хочуть передавати повідомлення та записки, ніби ми в третьому класі. Ми більше цього не робимо. Прямі переговори. Поговорім про те, як нам мирно розв’язати цю проблему. Європейці тиснули на них у цьому питанні, і ми закликаємо їх продовжувати це робити, і вдячні їм за те, що вони роблять це досі.” – Марко Рубіо

Рубіо наголосив, що Іран має прийняти “дуже просте рішення”.

“Якщо вони хочуть ядерних реакторів, щоб мати електроенергію, то в багатьох інших країнах світу так багато таких реакторів роблять, і їм не потрібно збагачувати власний уран, вони можуть це зробити.”

Проте Іран відкинув ідею обмеження збагачення урану.

Огляд п’яти раундів ядерних переговорів між США та Іраном

31 травня міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр Альбусаїді під час візиту до Тегерана передав нову пропозицію від США щодо ядерної угоди. Оман виступає посередником у переговорах між Іраном та Сполученими Штатами.

Раніше прессекретарка Білого дому Каролін Левітт повідомила, що спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф “надіслав іранському режиму детальну та прийнятну пропозицію, і в їхніх інтересах її прийняти”.

30 травня Трамп заявив, що угода з Іраном можлива в “не надто далекому майбутньому”.

23 травня Іран та США розпочали п’ятий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана в Римі за посередництвом Оману. Міністр закордонних справ Оману Бадр Бінь Хамад аль Бусаїді зазначив, що цей раунд завершився “певним прогресом, хоча й не остаточним”.

11 травня відновилися переговори між Іраном та США, які проходили в столиці Оману – Мускаті.

У Омані 26 квітня відбувся третій раунд зустрічей щодо ядерної програми Тегерана, проте подробиці не були оприлюднені.

Другий раунд переговорів відбувся в Римі 19 квітня, а перший – у Мускаті 12 квітня. Тоді Білий дім охарактеризував ці переговори як крок у правильному напрямку.

Переговори на високому рівні відбулися після того, як Трамп пригрозив військовими ударами по Ірану, якщо той не погодиться на нову угоду, що викликало попередження з боку Тегерана про можливі наслідки.

Трамп дав Тегерану двомісячний термін для прийняття угоди, яка призведе до зменшення ядерного сліду Ірану.

Після п’яти раундів переговорів між іранським міністром закордонних справ Аббасом Аракчі та представником президента Трампа Стівом Віткоффом залишалися розбіжності.

Іран не бажав відмовлятися від збагачення урану на своїй території та відмовлявся вивозити вже накопичений високозбагачений уран. США вважали, що ці матеріали можуть бути використані для створення ядерної зброї, хоча Іран наполягав на мирному характері своєї програми.

Іранські чиновники також вимагали від США юридичних гарантій, що Вашингтон не вийде з угоди, як це сталося у 2018 році.

Вихід США з угоди 2015 року з Іраном

Угода 2015 року, укладена між Іраном і групою 5+1, обмежувала ядерну програму Тегерана в обмін на скасування санкцій. Багато країн вважали цю угоду важливою для міжнародної безпеки.

Проте США за президентства Трампа та Ізраїль висловлювали побоювання, що угода не забезпечує достатніх гарантій відмови Ірану від ядерної програми.

8 травня 2018 року Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди. Після цього США запровадили нові санкції проти іранських представників та компаній.

Іран назвав цей крок “незаконним” і пообіцяв продовжити пошуки рішення разом з іншими учасниками угоди. Тоді президент Ірану Рухані пригрозив відновити збагачення урану в більших масштабах.

Після виходу США з угоди Іран почав порушувати її умови, суттєво збільшивши рівень збагачення урану до 60%, що наближає його до рівня, необхідного для створення ядерної зброї.

За даними МАГАТЕ, активність Ірану викликає занепокоєння, але Тегеран наполягає на мирному характері своєї програми.

У доповіді МАГАТЕ, опублікованій 31 травня, йдеться про значне розширення запасів урану, близького до збройового, що може бути достатнім для виробництва приблизно 10 ядерних бомб.

Також зазначається, що Тегеран не повідомив про ядерні матеріали в трьох незаявлених місцях. МАГАТЕ підкреслило, що не може гарантувати мирний характер ядерної програми Ірану.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді 1 червня відкинув висновки МАГАТЕ, назвавши їх “сфабрикованими даними”.

Американські удари по ядерних об’єктах в Ірані

22 червня американська авіація атакувала три ядерні об’єкти в Ірані – у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент Трамп заявив, що метою операції було усунення ядерної загрози з боку Ірану, і що атаковані об’єкти “були повністю знищені”. Він попередив, що у разі відмови Тегерана від миру, майбутні удари будуть “набагато масштабнішими”.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подякував Трампу за ці удари.

Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні повідомив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об’єкти, які були атаковані.

19 червня у Білому домі повідомили, що Трамп ухвалить рішення щодо ударів по Ірану протягом двох тижнів, залежно від переговорів з Тегераном.

Об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані були серед цілей, які раніше атакував Ізраїль з початку ударів по Ірану 13 червня 2025 року.