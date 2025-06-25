Марк Карні: Трамп більше не хоче робити Канаду 51-м штатом

Про це CNN повідомляє.

24 червня прем’єр-міністр Канади Марк Карні повідомив, що президент США Дональд Трамп більше не має наміру перетворювати Канаду на 51-й штат. Цю інформацію оприлюднили під час прес-конференції, що відбулася в Нідерландах на зустрічі НАТО.

На запитання журналістки CNN про те, чи продовжує Трамп говорити про анексію Канади, Карні відповів:

“Ні, це не так. Він захоплюється Канадою. Думаю, буде справедливо сказати, що, можливо, якийсь час (він – ред.) бажав Канаду”.

Це не перший випадок, коли представники влади заявляють про завершення цієї теми. 22 травня посол США в Канаді Пітер Хекстра зазначив, що “Дональд Трамп більше не говорить про перетворення Канади на 51-й штат”. Проте, через кілька днів Трамп у своїх соціальних мережах написав, що Канада повинна стати 51-ю державою, яка скористається його системою протиракетної оборони.

Карні неодноразово підкреслював, що традиційно тісні відносини між Канадою та США “закінчилися”. Він розпочав свій термін, залучаючи європейських партнерів, зокрема Великобританію та Францію, а також співпрацював з Австралією для розробки нових радіолокаційних систем для канадської Арктики.

Водночас Карні відзначив, що Трамп сприяв збільшенню оборонних витрат Канади, особливо для досягнення цілей НАТО.

“Президент зосереджений на зміні низки двосторонніх відносин. Ми в НАТО. Він зосередився на тому, щоб усі члени, включно з Канадою, сплачували свою справедливу частку. Я думаю, що ми робимо це зараз”.

Карні також зазначив, що Трамп може відіграти важливу роль у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході. Хоча кінцева мета – встановлення миру, наразі пріоритетом є досягнення базових цілей: припинення вогню, відновлення гуманітарної допомоги та звільнення заручників.

“Він використовував свій вплив і силу США в інших ситуаціях. Ми щойно бачили це в Ірані. Це створює можливість рухатися вперед, і є моральний імператив рухатися вперед”.

Карні також прокоментував пропорційну відповідь Ірану на бомбардування США трьох ядерних об’єктів, зокрема удар по регіональній військовій базі США, який був значною мірою перехоплений.

“Військова акція була також дипломатичним кроком Ірану. Ми ніколи не вітаємо ворожість і реакцію, але вона була пропорційною, деескалаційною і, схоже, була заздалегідь передбаченою”.

Щодо заяв Трампа про Канаду, 6 січня він у соціальних мережах стверджував, що “багатьом людям у Канаді хотілось би бути 51-м штатом”. Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо відповів, що на це “немає жодного шансу”. 8 січня Трамп опублікував дві карти США з приєднаною Канадою.