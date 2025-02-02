Країни НАТО повинні готуватися до війни та більше витрачати на оборону. В іншому випадку Росія "може щось спробувати так само, як в Україні".

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив у коментарі Welt.

“Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни”, — сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що Європа повинна “не проявляти слабкості” до Росії.

“Інакше Росія може щось спробувати. Так само, як в Україні”, — констатував він.

Але, з точки зору Рютте, небезпека виходить не лише з Росії. Китайці також “надзвичайно розширили” свої військові можливості.

За словами Рютте, зокрема, Німеччина повинна “витрачати більше і виробляти більше” та повинна “послідовно продовжувати” обраний нею шлях як в Європі, так і в Україні.

Він визнав, що Німеччина “багато чого зробила правильно” з початку російської війни в Україні.

“Але: враховуючи розмір німецької економіки, ми, природно, хочемо, щоб вони зробили набагато більше”, — підкреслив глава НАТО.

Рютте не вперше висловлюється щодо війни в Україні та загрози, яка нависла над західними країнами в контексті цього. Нещодавно він заявив, що країни НАТО мають більше підтримувати Україну, бо таким чином можна змінити хід війни.

Крім того, Рютте висловлював думку про те, що майбутнє світової безпеки залежить від результату війни РФ проти України. Він навіть запропонував купувати зброю для України в США за гроші Європейського Союзу.