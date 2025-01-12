Зокрема Цукерберг зазначив, що зараз з’явилися “культурно кастровані” компанії, яким бракує “чоловічої енергії”.

“Одна справа — сказати, що ми хочемо бути гостинними й створити гарне середовище для всіх, і зовсім інша — заявити, що маскулінність — це погано. І я думаю, що ми культурно схилилися до цієї частини спектра”, — вважає він.

За словами бізнесмена, який виріс у сім’ї без братів, спілкування з друзями-чоловіками, де вони можуть “побити один одного”, стало для нього “позитивним досвідом”.

“Я думаю, що культура, яка трохи більше прославляє агресію, має свої переваги, які є справді позитивними”, — пояснив Цукерберг.

Однак він зауважив, що прагне, аби жінки досягали успіху, але не вважає, що для цього маскулінність потрібно класифікувати як “токсичну”.

Як повідомляв раніше телеканал CNN, посилаючись на коментар Meta, компанія згортає програми щодо різноманітності та інклюзії (DEI). Зокрема там зазначили, що “створюють найкращі команди з найталановитіших людей”. І пояснили, що це означає пошук людей із “різних груп кандидатів”, і що вони “ніколи не приймають рішення про наймання на роботу на основі захищених характеристик” (наприклад, раси, статі тощо).

Також Meta оголосила, що відмовляється від фактчекінгу контенту у Facebook, Instagram й Threads. Натомість компанія запровадила за прикладом соцмережі X Ілона Маска Community Notes (“Примітки спільноти”). Це означає, що спільнота сама вирішуватиме, які публікації вводять в оману та потребують додаткового контексту. В Meta вважають, що такий метод буде ефективніший за фактчекінг та “менш схильний до упередженості”, а також це дасть можливість висловитися людям із різними поглядами.