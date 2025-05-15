Держсекретар США Марко Рубіо під час пресконференції саміту НАТО в Туреччині 15 травня висловив думку, що значний прогрес у мирних переговорах між Україною та Росією можливий лише за умови особистої зустрічі президента Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Він підкреслив, що без такого рівня взаємодії досягти прориву у врегулюванні конфлікту буде складно.

Рубіо зазначив, що, хоча сподівається на переговори між Москвою та Києвом за посередництва Вашингтона та Анкари, він не має великих очікувань щодо їх результатів. «На даний момент, я вважаю, що єдиний шлях до успіху – це зустріч між Трампом і Путіним», – сказав він.

Держсекретар також акцентував, що Трамп готовий працювати над досягненням миру, але США не мають наміру брати участь у переговорах, які не ведуть до конкретних результатів. Рубіо планує зустрітися з українською делегацією, яка перебуває у Стамбулі, а також з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом.

Він також висловив критику на адресу російської делегації, зазначивши, що її рівень не свідчить про можливість досягнення значущих домовленостей. «Я сподіваюся, що помиляюся. Можливо, вони зможуть домовитися про припинення вогню, але наразі у нас немає великих сподівань», – додав Рубіо.

Президент України Володимир Зеленський також висловив невдоволення рівнем російської делегації, назвавши її «слабкою» та «бутафорською», що свідчить про неповагу Кремля до лідерів США та Туреччини.

15 травня Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він раніше висловлював готовність провести особисту зустріч із Путіним у Стамбулі, де Кремль пропонував прямі переговори. Проте, Путін не братиме участі у зустрічі, а делегацію очолить його помічник Володимир Мединський.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але готова розглянути можливість 30-денного перемир’я. Україна поки що не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей. Зеленський зазначив, що ухвалюватиме рішення після зустрічі з Ердоганом, але вже охарактеризував російську делегацію як «бутафорську».

Президент Трамп, виступаючи в Досі, заявив, що може приїхати на переговори між Росією та Україною до Туреччини 16 травня, якщо це буде доцільно. Відомо, що на ці переговори зі США прибудуть спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.