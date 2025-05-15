Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про свою відсутність на мирних переговорах з Росією, які заплановані на 16 травня. Цю інформацію він озвучив під час пресбрифінгу в Антальї.

Рубіо зазначив, що США не мають великих сподівань на успіх у вирішенні конфлікту в Україні, поки президенти Дональд Трамп і Володимир Путін не зустрінуться особисто. “Ми не очікуємо значних результатів від завтрашніх переговорів, але сподіваюся, що помиляюся”, – підкреслив він.

У п’ятницю Рубіо планує провести зустріч з українським міністром закордонних справ та представниками української делегації. Він також повідомив, що на переговорах з Росією буде присутня делегація нижчого рівня від США. “Сподіваюся, що ці перемовини відбудуться між Україною та Росією за участі турецьких представників і когось із нашої команди”, – додав він.

Державний секретар підкреслив, що його візит до Туреччини пов’язаний з участю у зустрічі НАТО, але він також сподівався на можливість прямого діалогу між українською та російською сторонами, який поки що не відбувся на очікуваному рівні. “Не думаю, що ми побачимо прорив, поки Трамп і Путін не обговорять це питання особисто”, – резюмував Рубіо.

15 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Він раніше висловлював готовність до особистої зустрічі з Путіним у Стамбулі, де Кремль пропонував провести прямі переговори. Проте Володимир Путін не буде присутній у Туреччині; делегацію Росії очолить помічник президента Володимир Мединський, який брав участь у переговорах з Україною на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія має свою позицію щодо припинення вогню, але розгляне можливість 30-денного перемир’я. Україна поки що не оголосила склад своєї делегації та формат зустрічей – Зеленський зазначив, що ухвалюватиме рішення після зустрічі з Ердоганом, охарактеризувавши рівень російської делегації як “бутафорський”.

Президент США Дональд Трамп, виступаючи в Досі, столиці Катару, заявив, що може приїхати на переговори між Росією та Україною у Туреччині 16 травня, “якщо це буде доречно”. Відомо, що на переговори від США прибудуть спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо.