Про це повідомляє Politico.
Таяні зазначив, що Рубіо запевнив його в тому, що США “не залишать Україну”. Рубіо підкреслив важливість присутності США в Африці та Середземномор’ї, наголосивши на глобальній ролі Вашингтону.
Також міністр закордонних справ Італії відреагував на погрози колишнього президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії, заявивши, що не вважає ймовірним таке вторгнення.
Однак, каже Таяні, головним висновком з нової ери Трампа є те, що Європа повинна робити більше, щоб постояти за себе.
“Ми повинні прискорити шлях до того, щоб стати сильнішими і завершити створення банківського союзу, єдиного енергетичного ринку, фіскальної гармонізації, європейської оборони. Європа не повинна бути сильною лише у встановленні правил, вона повинна бути сильною політично та економічно”, — сказав він.
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