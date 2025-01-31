Глава дипломатії США Марко Рубіо під час телефонної розмови з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що Вашингтон не припинить підтримку України.

Про це повідомляє Politico.

Таяні зазначив, що Рубіо запевнив його в тому, що США “не залишать Україну”. Рубіо підкреслив важливість присутності США в Африці та Середземномор’ї, наголосивши на глобальній ролі Вашингтону.

Також міністр закордонних справ Італії відреагував на погрози колишнього президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії, заявивши, що не вважає ймовірним таке вторгнення.

Однак, каже Таяні, головним висновком з нової ери Трампа є те, що Європа повинна робити більше, щоб постояти за себе.