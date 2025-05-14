16 травня до Стамбулу прибудуть Марко Рубіо, державний секретар США, та Стів Віткофф, спецпредставник президента США. Цю інформацію Віткофф озвучив журналістам під час свого візиту до Дохи, столиці Катару, 14 травня, згідно з повідомленням агентства Reuters.

Віткофф підтвердив, що разом із Рубіо вони вирушать до Стамбулу для участі у можливих переговорах між Україною та Росією. Проте наразі залишається невідомим, чи буде на цих зустрічах присутній президент Росії Володимир Путін.

Ця ситуація продовжує розвиватися, і нові деталі щодо майбутніх переговорів очікуються найближчим часом.